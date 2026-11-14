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        Tekirdağ'da martıların balık kavgası: Sahilde balık için kıyasıya rekabet

        Marmara Denizi'nin sahilinde bu kez insanların değil, martıların rekabeti dikkat çekti. Vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martılar arasında yaşanan kovalamaca ve kapışma, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'da martıların balık kavgası: Sahilde balık için kıyasıya rekabet

        Marmara Denizi'nin sahilinde bu kez insanların değil, martıların rekabeti dikkat çekti. Vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martılar arasında yaşanan kovalamaca ve kapışma, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

        Tekirdağ sahilinde yiyecek arayışına çıkan martılar, vatandaşların attığı balık için adeta birbirine girdi. Bir martının gagasına aldığı balığı diğer martılar da gözüne kestirince sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalışırken, diğer martılar ise peşini bırakmadı.

        Zaman zaman havada kovalamacaya dönüşen mücadelede martılar, balığı kapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bir martının kazandığı lokma, diğerinin hedefi olurken, sahilde yaşananlar adeta doğal yaşamın en eğlenceli rekabetlerinden birine sahne oldu.

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        Martıların balık uğruna verdiği mücadele çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. O anları izleyenler gülümserken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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