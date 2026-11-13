Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer bölümlerinde de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, hasar gören otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta yaşandı. Önceden boşaltıldığı öğrenilen 2 katlı müstakil evin bir bölümü, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü. Binadan kopan parçalar, önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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