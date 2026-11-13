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        Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar park halindeki otomobil üzerine düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar park halindeki otomobil üzerine düştü.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta yaşandı. Önceden boşaltıldığı öğrenilen 2 katlı müstakil evin bir bölümü, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü. Binadan kopan parçalar, önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer bölümlerinde de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, hasar gören otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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