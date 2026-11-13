Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloji uygulamalarını tanıttı

Tekirdağ Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli’de düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 1000 katılımcıyı bir araya getiren A’dan Z’ye Kardiyoloji Akademisi’nde yer alarak, ileri girişimsel kardiyoloji alanındaki uygulamalarını ve klinik deneyimlerini sağlık camiasıyla paylaştı.

İstanbul’da yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen A’dan Z’ye Kardiyoloji Akademisi’nde yer alan Tekirdağ Şehir Hastanesi, gerçekleştirdiği canlı vaka yayınlarıyla TAVI ve CTO gibi ileri girişimsel kardiyoloji uygulamalarını meslektaşlarıyla paylaştı.

Alanında deneyimli hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen bilimsel organizasyonda, kardiyoloji alanındaki güncel gelişmeler, yenilikçi tedavi yöntemleri ve klinik uygulamalar ele alındı. Akademi kapsamında Tekirdağ Şehir Hastanesi hekimleri de bilgi ve deneyimlerini farklı sağlık kuruluşlarından gelen meslektaşlarına aktarma fırsatı buldu.

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Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Tekirdağ Şehir Hastanesi ile İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen canlı vaka yayınları oldu. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nden kongre salonuna aktarılan canlı yayınlarda, ileri girişimsel kardiyoloji alanında uygulanan özellikli tedavi yöntemleri katılımcılara gösterildi.

Bu kapsamda açık kalp ameliyatına gerek kalmadan, kateter yöntemiyle aort kapağının değiştirilmesini sağlayan TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) işlemi ile tamamen tıkanmış kalp damarlarının ileri girişimsel yöntemlerle yeniden açılmasını sağlayan CTO (Kronik Total Oklüzyon) uygulamaları canlı olarak paylaşıldı.

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Ayrıca kalbin ana damarlarından biri olan sol ana koroner damara yönelik ileri girişimsel işlemler başta olmak üzere, kompleks vakalar üzerinden güncel tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Gerçekleştirilen yayınlarla farklı merkezlerden katılan hekimler, uygulamaları eş zamanlı takip ederek bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Akademi programında yalnızca ileri girişimsel kardiyoloji uygulamaları değil, genç kardiyologların mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan eğitim kursları ve bilimsel oturumlar da gerçekleştirildi. Bu oturumlarda genç hekimlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, güncel tedavi yöntemleri konusunda deneyim kazanmaları hedeflendi.

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Toplantıda ayrıca koruyucu kardiyoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ve yenilikler de gündeme geldi. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi, risk faktörlerinin kontrol altına alınması, erken tanı ve zamanında tedavinin önemi üzerinde duruldu.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, böylesine geniş katılımlı bilimsel bir organizasyonda yer alarak hastanede uygulanan ileri tedavi yöntemlerini ulusal düzeyde paylaşmanın yanı sıra farklı merkezlerde görev yapan hekimlerle bilgi alışverişinde bulundu.

Hastane tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel bilgi birikimini geliştirmeye, yenilikçi tedavi yöntemlerini hastalarla buluşturmaya ve sağlık alanındaki gelişmelere katkı sunmaya kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, bilimsel paylaşımın sağlık hizmetlerinin gelişimindeki önemine dikkat çekildi.