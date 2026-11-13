Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloji uygulamalarını tanıttı

        Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloji uygulamalarını tanıttı

        Tekirdağ Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli'de düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 1000 katılımcıyı bir araya getiren A'dan Z'ye Kardiyoloji Akademisi'nde yer alarak, ileri girişimsel kardiyoloji alanındaki uygulamalarını ve klinik deneyimlerini sağlık camiasıyla paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloji uygulamalarını tanıttı

        Tekirdağ Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli’de düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 1000 katılımcıyı bir araya getiren A’dan Z’ye Kardiyoloji Akademisi’nde yer alarak, ileri girişimsel kardiyoloji alanındaki uygulamalarını ve klinik deneyimlerini sağlık camiasıyla paylaştı.

        İstanbul’da yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen A’dan Z’ye Kardiyoloji Akademisi’nde yer alan Tekirdağ Şehir Hastanesi, gerçekleştirdiği canlı vaka yayınlarıyla TAVI ve CTO gibi ileri girişimsel kardiyoloji uygulamalarını meslektaşlarıyla paylaştı.

        Alanında deneyimli hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen bilimsel organizasyonda, kardiyoloji alanındaki güncel gelişmeler, yenilikçi tedavi yöntemleri ve klinik uygulamalar ele alındı. Akademi kapsamında Tekirdağ Şehir Hastanesi hekimleri de bilgi ve deneyimlerini farklı sağlık kuruluşlarından gelen meslektaşlarına aktarma fırsatı buldu.

        REKLAM

        Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Tekirdağ Şehir Hastanesi ile İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen canlı vaka yayınları oldu. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nden kongre salonuna aktarılan canlı yayınlarda, ileri girişimsel kardiyoloji alanında uygulanan özellikli tedavi yöntemleri katılımcılara gösterildi.

        Bu kapsamda açık kalp ameliyatına gerek kalmadan, kateter yöntemiyle aort kapağının değiştirilmesini sağlayan TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) işlemi ile tamamen tıkanmış kalp damarlarının ileri girişimsel yöntemlerle yeniden açılmasını sağlayan CTO (Kronik Total Oklüzyon) uygulamaları canlı olarak paylaşıldı.

        REKLAM

        Ayrıca kalbin ana damarlarından biri olan sol ana koroner damara yönelik ileri girişimsel işlemler başta olmak üzere, kompleks vakalar üzerinden güncel tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Gerçekleştirilen yayınlarla farklı merkezlerden katılan hekimler, uygulamaları eş zamanlı takip ederek bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

        Akademi programında yalnızca ileri girişimsel kardiyoloji uygulamaları değil, genç kardiyologların mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan eğitim kursları ve bilimsel oturumlar da gerçekleştirildi. Bu oturumlarda genç hekimlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, güncel tedavi yöntemleri konusunda deneyim kazanmaları hedeflendi.

        REKLAM

        Toplantıda ayrıca koruyucu kardiyoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ve yenilikler de gündeme geldi. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi, risk faktörlerinin kontrol altına alınması, erken tanı ve zamanında tedavinin önemi üzerinde duruldu.

        Tekirdağ Şehir Hastanesi, böylesine geniş katılımlı bilimsel bir organizasyonda yer alarak hastanede uygulanan ileri tedavi yöntemlerini ulusal düzeyde paylaşmanın yanı sıra farklı merkezlerde görev yapan hekimlerle bilgi alışverişinde bulundu.

        Hastane tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel bilgi birikimini geliştirmeye, yenilikçi tedavi yöntemlerini hastalarla buluşturmaya ve sağlık alanındaki gelişmelere katkı sunmaya kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, bilimsel paylaşımın sağlık hizmetlerinin gelişimindeki önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
        Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
        Tekirdağ'da çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da jandarmadan suç örgütlerine ve kaçakçılara darbe: 37 tutuklama...
        Tekirdağ'da jandarmadan suç örgütlerine ve kaçakçılara darbe: 37 tutuklama...
        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 37 z...
        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 37 z...
        Tekirdağ'da devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Tekirdağ'da şiddetli lodosta dev dalgalar oluştu 7 gemi olumsuz hava şartla...
        Tekirdağ'da şiddetli lodosta dev dalgalar oluştu 7 gemi olumsuz hava şartla...