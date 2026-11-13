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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da şiddetli lodosta dev dalgalar oluştu 7 gemi olumsuz hava şartları sebebiyle Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçılar da denize açılmadı

        Tekirdağ'da şiddetli lodosta dev dalgalar oluştu 7 gemi olumsuz hava şartları sebebiyle Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçılar da denize açılmadı

        Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle Marmara Denizi'nde dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Tekirdağ'da şiddetli lodosta dev dalgalar oluştu 7 gemi olumsuz hava şartları sebebiyle Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçılar da denize açılmadı

        Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle Marmara Denizi'nde dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos, denizde ve sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Güney ve güneybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi'nde dalgalar yükselirken, deniz suyu kıyıya kadar ulaştı. Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nda dalgaların kıyıyı aşması sonucu bazı bölümler su ile kaplandı.

        Şiddetli lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, olumsuz hava şartları sebebiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Denizdeki dalga ve rüzgarın oluşturduğu risk nedeniyle balıkçılar da tekneleriyle denize açılamadı.

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        "Olumsuz hava şartları sebebiyle balıkçılar istirahate çekildi"

        Tekirdağlı balıkçı Ercan Coşkunçay, fırtınanın dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğunu belirterek, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle istirahatte olduğunu söyledi. Fırtınanın bugün akşam saatlerine doğru daha da sertleşmesini beklediklerini ifade eden Coşkunçay, "Dün akşamüstünden beri fırtına devam etmektedir. Balıkçı arkadaşlarımız şu anda istirahat halinde. Bugün akşamüstüne doğru fırtınanın daha da sertleşmesini bekliyoruz. Yarından itibaren hava şartları düzelirse inşallah yeniden denize çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

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        Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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