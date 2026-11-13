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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 290 bin lira ceza kesildi

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 290 bin lira ceza kesildi

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 290 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 290 bin lira ceza kesildi

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 290 bin lira ceza verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesine şehir dışından kaçak hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, tespit edilen 24 büyükbaş hayvanın, şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari Trakya'ya sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirledi.

        Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 290 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar ise kesime gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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