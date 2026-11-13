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        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da 2 gündür deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da 2 gündür deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

        Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün de denize açılamadı.

        Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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