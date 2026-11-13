Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde tören düzenlendi.

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Atatürk heykeli önünde düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende çelenk sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ilin uzun yıllar boyunca huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olduğunu belirtti. Vali Soytürk, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu'nun birçok şehri gibi Tekirdağ'ın da düşman kuvvetleri tarafından işgal edildiğini hatırlattı. Kutsal vatan topraklarının işgal edilmesine ve milletin bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir kurtuluş mücadelesi verildiğini vurgulayan Soytürk, Türk milletinin kararlılığı ve fedakarlığı sayesinde Tekirdağ'ın 104 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını kaydetti. Kurtuluş mücadelesinde gösterilen fedakarlıkların bugünkü Tekirdağ'ın temellerini oluşturduğunu ifade eden Soytürk, şehrin günümüzde üretim, yatırım ve istihdam açısından bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Tekirdağ'ın yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Soytürk, ihracat performansıyla da Türkiye'nin öne çıkan illeri arasında yer aldığını ifade etti. Vali Soytürk, üç büyük limanı, demiryolu ağı ve gelişmiş karayolu bağlantılarıyla önemli bir lojistik merkez konumunda bulunan Tekirdağ'ın ÇerkezköyHalkalı hızlı tren hattı, KınalıMalkara Otoyolu ve Süleymanpaşa Lojistik Merkezi gibi büyük ölçekli projelerle gelişimini sürdürdüğünü dile getirdi.

        REKLAM

        Tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından gerçekleştirilen programlarla devam edecek. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı
        Hayrabolu'da buğday tohumları toprakla buluştu
        Hayrabolu'da buğday tohumları toprakla buluştu
        Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği geliştirilecek
        Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği geliştirilecek
        Tekirdağ'da askıda ekmekten sonra şimdi de askıda çorba Esnaftan örnek daya...
        Tekirdağ'da askıda ekmekten sonra şimdi de askıda çorba Esnaftan örnek daya...
        Tekirdağ'da zeytin üreticisine yerinde destek Tekirdağ İl Tarım Orman Müdür...
        Tekirdağ'da zeytin üreticisine yerinde destek Tekirdağ İl Tarım Orman Müdür...
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılında "Şehrimizin Değerleri" ödülleri veril...
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılında "Şehrimizin Değerleri" ödülleri veril...