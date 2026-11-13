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        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik binası önündeki törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Şeref defterini imzalayan Vali Soytürk, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

        Soytürk, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Tekirdağ'ın 1357 yılında Süleyman Paşa'nın fethiyle Türk milletinin yurdu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

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        "Uzun yıllar huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olan Tekirdağ, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından vatanımızın pek çok şehri gibi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Kutsal vatan topraklarımızı işgal eden ve bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze göz diken düşmanlara karşı, aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok çetin ve kararlı bir kurtuluş mücadelesi vererek 104 yıl önce güzel şehrimiz Tekirdağ'ı düşman işgalinden kurtarmıştır."

        "Üç Kemaller Diyarı", Marmara'nın incisi Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünün kutlandığını​​​​​​​ aktaran Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

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        Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner de Türk milletinin eşsiz bir kahramanlık mücadelesi vererek bağımsızlığını kazandığını ifade ederek, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunu gururla kutladıklarını dile getirdi.

        Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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