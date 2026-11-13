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        Tekirdağ'da zeytin üreticisine yerinde destek Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürü Aksoy, zeytin bahçesinde üreticinin sorunlarını dinledi

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, 16 dekarlık zeytin bahçesinde inceleme yaparak, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat süreci ve zeytinin pazarlanmasıyla ilgili üreticiye bilgiler verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Tekirdağ'da zeytin üreticisine yerinde destek Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürü Aksoy, zeytin bahçesinde üreticinin sorunlarını dinledi

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, 16 dekarlık zeytin bahçesinde inceleme yaparak, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat süreci ve zeytinin pazarlanmasıyla ilgili üreticiye bilgiler verdi.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği saha çalışmalarında, Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Yavuz Mahallesi Mengen mevkiinde 16 dekarlık alanda zeytin yetiştiriciliği yapan üreticiyi ziyaret etti. Aksoy, bahçede yürütülen çalışmalar ve üretim süreci hakkında üreticiden bilgi aldı.

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        Üreticiyle gerçekleştirilen görüşmede zeytin yetiştiriciliğinin mevcut durumu, üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar, ürün verimliliği, hasat süreci ve pazarlama konuları değerlendirildi. Ayrıca, üreticilerin sahada karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar ve tarımsal üretimin daha verimli hale getirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Müdürlüğün teknik personelince zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda üreticiye bilgilendirme yapıldı. Bitki sağlığının korunması ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, uygun dozda ve teknik tavsiyeler doğrultusunda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

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        Ayrıca hasat döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında üreticiye bilgi verilerek, doğru uygulamaların ürün kalitesi ve üretim verimliliği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

        Aksoy, üreticilerin her aşamada desteklenmesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla saha ziyaretleri ile teknik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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