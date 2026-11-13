SOLOTÜRK ekibinden Vali Soytürk'e ziyaret

SOLOTÜRK ekibini tebrik eden Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu için teşekkür etti.

Ekip üyeleriyle bir süre sohbet eden Soytürk, SOLOTÜRK'ün Türk pilotlarının gökyüzündeki yeteneklerini sergilediğini belirtti.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Dolgu Alanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek SOLOTÜRK ekibi, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.

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