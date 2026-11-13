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        SOLOTÜRK ekibinden Vali Soytürk'e ziyaret

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
        SOLOTÜRK ekibinden Vali Soytürk'e ziyaret

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Dolgu Alanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek SOLOTÜRK ekibi, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.

        Ekip üyeleriyle bir süre sohbet eden Soytürk, SOLOTÜRK'ün Türk pilotlarının gökyüzündeki yeteneklerini sergilediğini belirtti.

        SOLOTÜRK ekibini tebrik eden Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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