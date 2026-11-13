Hayrabolu'da muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Dambaslar Mahallesi'nde muhtarlık binasının çatısında dün gece henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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