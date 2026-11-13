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        Hayrabolu'da muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Hayrabolu'da muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde muhtarlık binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Dambaslar Mahallesi'nde muhtarlık binasının çatısında dün gece henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

        Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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