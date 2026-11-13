Hayrabolu'da buğday tohumları toprakla buluştu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçi, yeni üretim sezonu için tarlalara girerek buğday ekimine başladı.

Hayrabolu ilçesinde tarımsal faaliyetlerin önemli bir bölümünü buğday üretimi oluştururken, çiftçi tarlalarını ekime hazırlayarak tohumları toprakla buluşturuyor.

Trakya genelinde devam eden buğday ekim mesaisiyle birlikte üreticiler, yeni sezonda verimli bir hasat dönemi geçirmeyi umut ediyor. Çerkezmüsellim Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Kesebir, yeni üretim sezonu kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak buğday ekimine başladıklarını söyledi.

Ekim hazırlıklarına başladıklarını belirten Kesebir, "Ekim öncesinde tarlalarımızda gerekli hazırlıkları yaptık. Şimdi de buğday tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu yıl yağışların da iyi olmasıyla verimli bir sezon geçiririz" dedi.