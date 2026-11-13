Tekirdağ'da 2027-2031 dönemi afet risk azaltma planı değerlendirildi

Toplantıya, vali yardımcıları Kaan Peker ve Musa Aydemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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