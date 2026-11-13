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        Tekirdağ'da eğitim zirvesi toplantısı

        Tekirdağ'da eğitimöğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, ilçelerde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun güçlendirilmesi ve Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarının sahaya etkin şekilde yansıtılması amacıyla İlçe Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'da eğitim zirvesi toplantısı

        Tekirdağ'da eğitimöğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, ilçelerde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun güçlendirilmesi ve Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarının sahaya etkin şekilde yansıtılması amacıyla İlçe Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, düzenlenen toplantıya ilçe millî eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, kent genelindeki eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve ilçelerde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

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        Toplantıda ayrıca, izinsiz eğitim faaliyetlerinin önlenmesi, ders kitapları ile Bakanlık tarafından sunulan kaynakların verimli kullanılması ve eğitim alanındaki çalışmaların kamuoyuna doğru aktarılması için ilçelerde yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

        Mesleki Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda Tekirdağ genelindeki mesleki eğitim kapasitesi, öğrencilerin alan tercihleri ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücü de toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

        İş gücü ihtiyacı bulunmayan alan ve dalların kapatılması veya birleştirilmesi, buna karşılık özellikle sağlık ve yaşlı bakım hizmetleri gibi ihtiyaç duyulan sektörlerde yeni alan ve dalların açılması için ilgili kurum ve paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

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        Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin atölye ve laboratuvar eğitimleri, işletmelerde mesleki eğitimleri, tamamlayıcı eğitimleri ve zorunlu staj süreçleri de toplantıda ele alındı.

        Öğrencilerin işletmelerdeki eğitim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin titizlikle uygulanması, koordinatör öğretmenlerin işletmeleri düzenli olarak ziyaret ederek çalışma şartlarını yerinde incelemesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi. Bu çalışmaların ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilmesi konusu da görüşüldü.

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        Toplantı, Tekirdağ genelinde eğitimöğretim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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