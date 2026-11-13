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        Tekirdağ'da 2027-2031 döneminin afet planı değerlendirildi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, kent genelinde yaşanabilecek afetlerin risklerini en aza indirmek, muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla İl Risk Azaltma Planı Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 2027-2031 döneminin afet planı değerlendirildi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, kent genelinde yaşanabilecek afetlerin risklerini en aza indirmek, muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla İl Risk Azaltma Planı Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda dün düzenlenen toplantıda, Tekirdağ'ın mevcut afet riskleri ele alınırken, 20272031 dönemini kapsayacak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

        Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde meydana gelebilecek doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı alınması gereken tedbirler, risklerin önceden tespit edilmesi, afetlerin muhtemel etkilerinin azaltılması ve müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

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        Toplantıda ayrıca, afet yönetiminde yalnızca afet sonrasında müdahalenin değil, afet öncesinde riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almanın önemine dikkat çekilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluk alanlarına giren çalışmaların değerlendirilmesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve belirlenen hedeflerin planlı şekilde hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

        Tüm paydaş kurumların katkılarıyla hazırlanan 20272031 dönemini kapsayan İRAP kapsamında, Tekirdağ'ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

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        Toplantıya Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Kaan Peker, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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