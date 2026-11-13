Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği geliştirilecek

        Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği geliştirilecek

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyaret ederek işletmelerde incelemelerde bulundu. Üreticilerin talep ve sorunlarını yerinde dinleyen Aksoy, manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği geliştirilecek

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyaret ederek işletmelerde incelemelerde bulundu. Üreticilerin talep ve sorunlarını yerinde dinleyen Aksoy, manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, il genelinde tarımsal ve hayvan üretiminin mevcut durumunu yerinde değerlendirmek, üreticilerle doğrudan iletişim kurmak ve sektörde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla saha gezilerini sürdürüyor. Saray ilçesine bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi'nde manda yetiştiricileriyle bir araya gelen Aksoy, bölgedeki işletmeleri ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

        REKLAM

        Gerçekleştirilen ziyaretlerde manda yetiştiriciliğinin mevcut durumu, işletmelerin üretim süreçleri ve yetiştiricilerin karşılaştığı güçlükler ele alındı. Üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Aksoy, yetiştiricilerin talep, sorun ve önerilerini dinleyerek sektörde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldı.

        Görüşmelerde manda yetiştiriciliğinin devamlılığının sağlanması, mevcut üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması konuları değerlendirildi. Ayrıca yetiştiricilerin desteklenmesi, üretim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sektörün geleceğine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

        REKLAM

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise hayvansal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılaşılan sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da askıda ekmekten sonra şimdi de askıda çorba Esnaftan örnek daya...
        Tekirdağ'da askıda ekmekten sonra şimdi de askıda çorba Esnaftan örnek daya...
        Tekirdağ'da zeytin üreticisine yerinde destek Tekirdağ İl Tarım Orman Müdür...
        Tekirdağ'da zeytin üreticisine yerinde destek Tekirdağ İl Tarım Orman Müdür...
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılında "Şehrimizin Değerleri" ödülleri veril...
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılında "Şehrimizin Değerleri" ödülleri veril...
        Tekirdağ'da 2027-2031 dönemi afet risk azaltma planı değerlendirildi
        Tekirdağ'da 2027-2031 dönemi afet risk azaltma planı değerlendirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Emniyetinden sürücülere kış lastiği uyarısı: 15 Kasım'da zorunlu u...
        Tekirdağ Emniyetinden sürücülere kış lastiği uyarısı: 15 Kasım'da zorunlu u...