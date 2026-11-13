Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılında "Şehrimizin Değerleri" ödülleri verildi

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile vatandaşlar katıldı.

Ödüller, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Şehrimizin Değerleri Ödül Töreni"nde yılın ulusal ve uluslararası iş insanı ödülü Kemal Darcan'a, yılın kanaat önderi ödülü Yakan Cumalıoğlu'na, yılın bürokratı ödülü ise Prof. Dr. Türkan Dağoğlu'na verildi.

İş insanı Nazmi Doğan da Romanya'dan canlı bağlantıyla programa katılarak kariyer süreci ve Tekirdağ'a katkıları hakkında konuşma yaptı.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesince "2. Kurtuluş Günleri ve Değerlerimiz Programı" düzenlendi.

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