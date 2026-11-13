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        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılında "Şehrimizin Değerleri" ödülleri verildi

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesince "2. Kurtuluş Günleri ve Değerlerimiz Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılında "Şehrimizin Değerleri" ödülleri verildi

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesince "2. Kurtuluş Günleri ve Değerlerimiz Programı" düzenlendi.

        Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Ek Binası'nda gerçekleştirilen programda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Demirhan, "Kurtuluş Günleri" konulu konferans verdi.

        İş insanı Nazmi Doğan da Romanya'dan canlı bağlantıyla programa katılarak kariyer süreci ve Tekirdağ'a katkıları hakkında konuşma yaptı.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen "Şehrimizin Değerleri Ödül Töreni"nde yılın ulusal ve uluslararası iş insanı ödülü Kemal Darcan'a, yılın kanaat önderi ödülü Yakan Cumalıoğlu'na, yılın bürokratı ödülü ise Prof. Dr. Türkan Dağoğlu'na verildi.

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        Ödüller, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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