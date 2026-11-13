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        Tekirdağ'da tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Tekirdağ'da tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.T'nin kullandığı 37 PS 436 plakalı tanker ile R.Ç. idaresindeki 59 YM 989 plakalı otomobil Aşağısevindikli Kavşağında çarpıştı.

        Otomobil kazanın ardından devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan M.Ç. sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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