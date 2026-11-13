Tekirdağ'da tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 13.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.T'nin kullandığı 37 PS 436 plakalı tanker ile R.Ç. idaresindeki 59 YM 989 plakalı otomobil Aşağısevindikli Kavşağında çarpıştı.
Otomobil kazanın ardından devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan M.Ç. sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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