SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, uçuş sırasında timi alkışladı.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Bazı fotoğraf sanatçıları da bu anı deklanşörleriyle ölümsüzleştirdi.
Prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.
SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında 13 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
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