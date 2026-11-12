SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

Bazı fotoğraf sanatçıları da​​​​​​​ bu anı deklanşörleriyle ölümsüzleştirdi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

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