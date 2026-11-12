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        SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:52 Güncelleme:
        SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

        Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, uçuş sırasında timi​​​​​​​ alkışladı.

        Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Bazı fotoğraf sanatçıları da​​​​​​​ bu anı deklanşörleriyle ölümsüzleştirdi.

        Prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

        SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında 13 Kasım Cuma günü saat 15.00'te​​​​​​​ Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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