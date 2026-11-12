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        SOLOTÜRK'ten Tekirdağ semalarında nefes kesen prova

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında prova uçuşu yaptı. Kent semalarında sergilenen akrobatik manevralar vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:50 Güncelleme:
        SOLOTÜRK'ten Tekirdağ semalarında nefes kesen prova

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında prova uçuşu yaptı. Kent semalarında sergilenen akrobatik manevralar vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.

        13 Kasım Kurtuluş etkinlikleri kapsamında gösteri gerçekleştirmeye hazırlanan SOLOTÜRK, prova uçuşuyla Tekirdağ semalarında görsel şölen oluşturdu. Sahil Dolgu Alanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarından uçuşu takip eden vatandaşlar, pilotların sergilediği akrobatik hareketleri ilgiyle izledi. Uçağın sesini duyan çok sayıda vatandaş da gösteriyi izleyebilmek için açık alanlara ve sahil kesimine yöneldi.

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        Prova sırasında SOLOTÜRK pilotları, yüksek hız ve hassas manevra kabiliyeti gerektiren gösteri hareketlerini sergiledi. "SOLOTÜRK kalkışı" ve "SOLOTÜRK tonosu" gibi dikkat çeken hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en düşük seviyelere indirildiği, yüksek hassasiyet gerektiren "Saygı uçuşu" manevrası da gerçekleştirildi.

        Gökyüzünde art arda yapılan keskin dönüşler ve alçak uçuşlar izleyenlerden büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, nefes kesen anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK'ün prova uçuşu, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü öncesinde heyecanı artırırken, vatandaşlar 13 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek gösteriyi beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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