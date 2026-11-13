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        Tekirdağ'da tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda, tanker ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 00:11 Güncelleme:
        Tekirdağ'da tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolunda, tanker ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Muratlı çevreyolu Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki 37 PS 436 plakalı tanker ile R.Ç. idaresindeki 59 YM 989 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki beton su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü R.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. ve tanker sürücüsü Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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