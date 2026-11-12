Tekirdağ'da biyogaz tesisinde çukura düşen işçi hayatını kaybetti

Çukurun çamurla dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürüldü. Çukurdaki çamur, vidanjörlerle tesis içerisindeki başka bir alana taşındı.

Diğer çalışanlar, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu -Tekirdağ kara yolu Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinin üretim sahasında çalışan İ.G, henüz bilinmeyen nedenle çukura düştü.

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