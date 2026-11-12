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        Tekirdağ'da biyogaz tesisinde çukura düşen işçi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Tekirdağ'da biyogaz tesisinde çukura düşen işçi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşen işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Çorlu -Tekirdağ kara yolu Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinin üretim sahasında çalışan İ.G, henüz bilinmeyen nedenle çukura düştü.

        Diğer çalışanlar, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Çukurun çamurla dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürüldü. Çukurdaki çamur, vidanjörlerle tesis içerisindeki başka bir alana taşındı.

        Çalışmaların ardından İ.G'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından işçinin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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