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        Şehit Astsubay Zehir'in eşine şehadet haberi Tekirdağ'da verildi

        MALATYA'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in eşi Cansu Zehir'e şehadet haberi ailesini ziyarete geldiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 02:01 Güncelleme:
        Şehit Astsubay Zehir'in eşine şehadet haberi Tekirdağ'da verildi

        MALATYA'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in eşi Cansu Zehir'e şehadet haberi ailesini ziyarete geldiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde verildi.

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in şehadet haberi eşi Cansu Zehir'e ailesini ziyarete geldiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde verildi. Malatya'da öğretmen olan Cansu Zehir'in okulların tatil olması nedeniyle Kapaklı'nın Karaağaç Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasını ziyarete geldiği öğrenildi. Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve siyasi parti temsilcileri de aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir'in memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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