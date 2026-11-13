Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını aksattı
MARMARA Denizi'nde etkisini gösteren lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
MARMARA Denizi'nde etkisini gösteren lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Tekirdağ'da, deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'ndeki kuvvetli lodos nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, denize açılamadı. Teknelerini barınaklara çeken balıkçılar, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi bulan lodosun etkisini yitirmesini beklemeye başladı. Lodos nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, Tekirdağ açıklarında demirledi. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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