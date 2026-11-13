Tekirdağ'da devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hatip Mahallesi Çorlu-Sarılar Çevre Yolu Karatepe mevkisinde meydana geldi. Çevre yoluna çıkmak üzere bağlantı yolunda ilerlerken M.K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 RMB 339 plakalı katı atık yüklü TIR, savrularak devrildi. Kazada, M.K. yaralanırken, katı atıklar yol kenarında saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR’ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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