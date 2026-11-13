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        Tekirdağ'da devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü M.K. yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Tekirdağ'da devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde devrilen katı atık yüklü TIR’ın şoförü M.K. yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Hatip Mahallesi Çorlu-Sarılar Çevre Yolu Karatepe mevkisinde meydana geldi. Çevre yoluna çıkmak üzere bağlantı yolunda ilerlerken M.K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 RMB 339 plakalı katı atık yüklü TIR, savrularak devrildi. Kazada, M.K. yaralanırken, katı atıklar yol kenarında saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR’ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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