Tekirdağ'da jandarmadan suç örgütlerine ve kaçakçılara darbe: 37 tutuklama Jandarmanın operasyonlarında binlerce uyuşturucu hap, tonlarca kaçak ürün ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele, silah kaçakçılığının önlenmesi ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 131 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kaçak alkol, sahte ürün ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik ekim ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda 297 şüpheli yakalanırken, 37 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı, kaçak alkol ve tütün ürünleri, sahtecilik ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

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Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 tabanca, 460 tabanca mühimmatı, 8 av tüfeği ve 687 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 3 otomobil ile 2 sahte plaka bulundu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 1 kilo 49 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 253 gram bonzai, 168 gram kokain, 233 gram metamfetamin ve 112 gram eroin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 14 bin 96 adet sentetik ecza, 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarında 7 adet sahte çek, bin 162 adet sahte konfeksiyon ürünü ve 46 bin 332 litre etil/metil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 91 bin 73 litre alkollü içki, 18 bin 570 adet bandrol, 2 elektronik makaron doldurma makinesi, 3 bin 233 kilogram açık tütün, 224 bin 460 adet dolu makaron, 111 bin 960 adet makaron ve 2 bin adet boş sigara paketi bulundu.

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Tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 2 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 tarama cihazı, 36 adet tarihi eser, 10 dedektör ve 31 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından açıklanan bir aylık operasyon bilançosuna göre, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 297 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.