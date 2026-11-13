Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 297 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 460 tabanca fişeği, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 bin sentetik ecza hap, 46 bin litre etil alkol, 91 bin litre sahte içki, 325 bin makaron ve 10 dedektör ele geçirildi.

Operasyonlarda 297 şüpheli gözaltına alındı.

REKLAM

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.