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        Tekirdağ'da bir işçinin çalıştığı tesiste hayatını kaybetmesi nedeniyle 4 görevli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da bir işçinin çalıştığı tesiste hayatını kaybetmesi nedeniyle 4 görevli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı.

        Olayın ardından gözaltına alınan tesis enerji müdürü M.T, arıtma tesis sorumlusu E.B. ile iş güvenliği uzmanları D.S. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        - Olay

        İki gün önce Çorlu-Tekirdağ kara yolu Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinin üretim sahasında çalışan İ.G, henüz bilinmeyen nedenle çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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