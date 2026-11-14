Tekirdağ'da bir işçinin çalıştığı tesiste hayatını kaybetmesi nedeniyle 4 görevli tutuklandı

İki gün önce Çorlu-Tekirdağ kara yolu Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinin üretim sahasında çalışan İ.G, henüz bilinmeyen nedenle çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan tesis enerji müdürü M.T, arıtma tesis sorumlusu E.B. ile iş güvenliği uzmanları D.S. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı.

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