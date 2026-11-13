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        Tekirdağ'da metruk ev çöktü; park halindeki otomobil hasar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle daha önce boşltılan 2 katlı müstakil evin bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde hasar meydana gelirken, ev çevresinde önlem alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Tekirdağ'da metruk ev çöktü; park halindeki otomobil hasar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle daha önce boşltılan 2 katlı müstakil evin bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde hasar meydana gelirken, ev çevresinde önlem alındı.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar gün içinde yer yer etkili oldu. Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk evde saat 19.00 sıralarında çökme meydana geldi. Yapının çöken bir kısmı ev önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilde hasar meydana geldi.

        İhbarla adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Mahallede toplanan vatandaşlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Hasar gören otomobil de bulunduğu yerden kaldırıldı.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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