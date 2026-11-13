Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

        Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde 14 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, yağışların 15 Kasım Pazar günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

        Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle altyapı kapasitesinin yetersiz kaldığı bölgelerde su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği değerlendiriliyor.

        Vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, sürücülerin görüş mesafesinin azalması, kayganlaşan yollar ve ani su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca dere yatakları, su taşkını riski bulunan alanlar ve alt geçitlerde yaşanabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

        REKLAM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre kuvvetli yağışın 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de başlaması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar etkili olması bekleniyor.

        Yetkililer, özellikle hafta sonu dışarıda bulunacak vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloj...
        Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloj...
        Tekirdağ'da çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da jandarmadan suç örgütlerine ve kaçakçılara darbe: 37 tutuklama...
        Tekirdağ'da jandarmadan suç örgütlerine ve kaçakçılara darbe: 37 tutuklama...
        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 37 z...
        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 37 z...
        Tekirdağ'da devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Tekirdağ'da şiddetli lodosta dev dalgalar oluştu 7 gemi olumsuz hava şartla...
        Tekirdağ'da şiddetli lodosta dev dalgalar oluştu 7 gemi olumsuz hava şartla...