Tekirdağ'da çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da virajda kontrolden çıkan çöp yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Tekirdağ Çorlu'da virajda kontrolden çıkan çöp yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan Çevre Yolu Ergene istikametine geçiş yapan M.K. idaresindeki çöp yüklü tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen tır yüksekten aşağıya kaymanın eşiğinden döndü. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.