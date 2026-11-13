Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da fırtına etkili oldu: Sera uçtu, saman balyaları devrildi, sundurma kırıldı

        Tekirdağ'da fırtına etkili oldu: Sera uçtu, saman balyaları devrildi, sundurma kırıldı

        Tekirdağ'da etkili olan fırtına, Malkara ilçesinde hasara yol açtı. Bir sera yerinden sökülerek uçtu, saman balyaları devrildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'da fırtına etkili oldu: Sera uçtu, saman balyaları devrildi, sundurma kırıldı

        Tekirdağ'da etkili olan fırtına, Malkara ilçesinde hasara yol açtı. Bir sera yerinden sökülerek uçtu, saman balyaları devrildi.

        Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Alaybey Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir sera yerinden çıkarak uçtu. Aynı bölgede bulunan saman balyaları da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Fırtınanın etkili olduğu bir diğer adres ise Karaiğdemir Mahallesi oldu. Mahallede bulunan bir sundurma, şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

        Akşam saatlerinde yaşanan olaylarda tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapılar zarar görürken, fırtınanın oluşturduğu hasar dikkat çekti. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü
        Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü
        Tesiste biyogaz çukuruna düşen işçinin ölümüne 4 tutuklama (2)
        Tesiste biyogaz çukuruna düşen işçinin ölümüne 4 tutuklama (2)
        Tekirdağ'da metruk ev çöktü; park halindeki otomobil hasar gördü
        Tekirdağ'da metruk ev çöktü; park halindeki otomobil hasar gördü
        Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloj...
        Tekirdağ Şehir Hastanesi, uluslararası bilimsel platformda ileri kardiyoloj...
        Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
        Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
        Tekirdağ'da çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da çöp yüklü tır devrildi: 1 yaralı