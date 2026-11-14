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        Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ü.Ö'nün kullandığı 59 YD 096 plakalı otomobil, İnecik Mahallesi Kavşağı'nda, A.Y. yönetimindeki 06 GFP 777 plakalı tırla çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan N.Ö. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki Z.G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        N.Ö'nün cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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