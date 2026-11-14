Otomobil TIR'a çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara kara yolunun İnecik mevkisinde meydana geldi. Ü.Ö. yönetimindeki 59 YD 096 plakalı otomobil, önünde seyreden A.Y.'nin kullandığı 06 GFP 777 plakalı TIR'a çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobildeki Nebahat Özdemir’in (73) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ü.Ö. ile araçta bulunan Z.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

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