Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 14.11.2026 - 17:38 Güncelleme:
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı.
Hükümet Caddesi ve Hayrabolu Caddesi'nde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ