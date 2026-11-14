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        Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.

        Çerkezköy Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak'ta bulunan 5 katlı, 20 daireli apartmanın teras katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede terası sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın sokağın dar olması ve araç parkları nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte zorlandı. Bunun üzerine araçlar kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını heyecan içinde izledi.

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        İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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