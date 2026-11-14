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        Tekirdağ'da 4 katlı apartmanın teras katında yangın

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının aldığından söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 4 katlı apartmanın teras katında yangın

        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının aldığından söndürüldü.

        Çerkezköy ilçesi, Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşabilmesi için park halindeki araç sahipleri araçlarını kaldırılarak yol açıldı.

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        Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıld.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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