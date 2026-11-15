Tekirdağ merkezli dolandırıcılık ve şantaj operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve şantaj operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan'da yaşayan bir kadınla evlilik hayali kuran yaşlı vatandaşın, dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü ve bu operasyona destek olması gerektiği yönünde asılsız beyanlarla korkuttukları tespit edildi.

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Şüphelilerin şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşların farklı IBAN hesaplarına 1 milyon 914 bin lira göndermelerini sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde, dolandırıcılık suçları kapsamında 724 milyon lira finansal işlem hacmi tespit edildi.

Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.