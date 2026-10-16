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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayarak vatandaşların ilgisini çeken zanlıların, yoğun talep olduğu ve satışın hızlı gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, kapora adı altında para talep ettiklerini belirledi.

        Şüphelilerin hesaplarındaki incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

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        Zanlıların yakalanması amacıyla Tekirdağ'ın yanı sıra 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, aralarında suç örgütünün elebaşısı ve yönetici konumundaki üyelerinin de bulunduğu öne sürülen 32 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında suç unsuru olduğu değerlendirilen 91 dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

        Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Tekirdağ'a getirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 21'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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