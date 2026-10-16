GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayarak vatandaşların ilgisini çeken zanlıların, yoğun talep olduğu ve satışın hızlı gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, kapora adı altında para talep ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin hesaplarındaki incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

REKLAM

Zanlıların yakalanması amacıyla Tekirdağ'ın yanı sıra 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında suç örgütünün elebaşısı ve yönetici konumundaki üyelerinin de bulunduğu öne sürülen 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında suç unsuru olduğu değerlendirilen 91 dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Tekirdağ'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 21'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.