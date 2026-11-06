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        İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu

        Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla çeşitli okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu

        Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla çeşitli okulları ziyaret etti.

        Yeniyol, ziyaret programı kapsamında Şehit Piyade Er Ercan Ay İlkokulu, Bahçelievler Ortaokulu ve Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunda incelemelerde bulundu.

        Okullarda öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yeniyol, eğitim-öğretim süreçleri, okullarda yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunda sınıfları da ziyaret eden Yeniyol, öğrencilerle sohbet ederek yürütülen eğitim çalışmalarını yerinde gözlemledi.

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        Öğretmenlerden sınıf içi uygulamalar ve öğrencilerin gelişim süreçleri hakkında bilgi alan Yeniyol, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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