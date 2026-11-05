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        Tekirdağ'da öğrenciler, lösemili çocuklar için turuncu balonları gökyüzüne bıraktı

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri lösemiyle mücadele eden çocuklara destek amacıyla turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Tekirdağ'da öğrenciler, lösemili çocuklar için turuncu balonları gökyüzüne bıraktı

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri lösemiyle mücadele eden çocuklara destek amacıyla turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu tarafından Değirmenaltı Mahallesi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla turuncu balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

        NKÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu Başkanı Bahadır Okumuş, AA muhabirine, her zaman lösemili çocuklara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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        Uçurdukları balonlarla çocukların umudunu gökyüzüne taşıyacaklarını ifade eden Okumuş, lösemili çocuklar için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

        Üniversite öğrencisi Beren Aksoy da kanserle mücadelede farkındalık ve lösemiyle mücadele eden çocukların yanında olmak adına güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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