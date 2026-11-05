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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Emniyeti aileleri uyardı: "Çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden koruyun" Tekirdağ'da ailelere "Şiddet İçeren Aşırıcılık" eğitimi verildi

        Tekirdağ Emniyeti aileleri uyardı: "Çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden koruyun" Tekirdağ'da ailelere "Şiddet İçeren Aşırıcılık" eğitimi verildi

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce personel ve ailelerine yönelik düzenlenen programda, çocukların şiddet içerikli aşırılıkçı akımlar ve zararlı dijital içeriklerden korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında çocuklar resim etkinliğine katılırken ebeveynlere uzman personel tarafından eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Tekirdağ Emniyeti aileleri uyardı: "Çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden koruyun" Tekirdağ'da ailelere "Şiddet İçeren Aşırıcılık" eğitimi verildi

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce personel ve ailelerine yönelik düzenlenen programda, çocukların şiddet içerikli aşırılıkçı akımlar ve zararlı dijital içeriklerden korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında çocuklar resim etkinliğine katılırken ebeveynlere uzman personel tarafından eğitim verildi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri zararlı içeriklere ve şiddet içerikli aşırılıkçı akımlara karşı korunması amacıyla farkındalık programı düzenledi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında gerçekleştirilen programa, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personeli ve aileleri katıldı. "Nihilist Şiddet İçeren Aşırıcılık" başlığıyla düzenlenen programda, özellikle çocukların erken yaşlarda karşılaşabileceği riskler ve ailelerin bu süreçte üstlenmesi gereken sorumluluklar ele alındı.

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        Toplantıda konuşan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çocukların dijital dünyanın karanlık yüzünden korunması konusunda aileleri uyardı.

        Programda çocuklar ve ebeveynler için eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri, çocuklara yönelik düzenlenen resim etkinliğinde görev alarak miniklerin sanatla vakit geçirmesine eşlik etti.

        Çocuklar resim etkinliğiyle zaman geçirirken ebeveynler ise emniyetin uzman personeli tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumuna katıldı. Sunumda şiddet içerikli aşırılıkçı düşünce ve oluşumların tanınması, dijital platformlarda karşılaşılabilecek zararlı içeriklerin fark edilmesi, çocukların davranışlarındaki muhtemel değişimlerin erken tespit edilmesi ve ebeveynçocuk iletişiminin güçlendirilmesi konularında bilgi verildi.

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        Ayrıca ailelerin çocukları üzerindeki koruyucu ve rehberlik edici rolünün önemi vurgulanırken, dijital mecralarda bilinçli hareket edilmesinin, oluşabilecek risklerin önlenmesindeki etkisine dikkat çekildi.

        Çocukların yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, aile içi iletişim, doğru yönlendirme ve bilinçli ebeveynlik anlayışıyla da korunabileceğine dikkat çekilen programın, toplum genelinde farkındalığın artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün çocukların güvenli geleceği ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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