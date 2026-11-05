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        Tekirdağ'da Galata deresi taşkını problemi çözüm bekliyor: Geçen yıl da otomobil su altında kalmıştı

        Tekirdağ'da dün yaşanan şiddetli yağış sonra Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nden geçen Galata deresinin taşması vatandaşı çileden çıkardı. Geçen yıl da aynı derenin taşması sonucu bir otomobil sular altında kalmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Galata deresi taşkını problemi çözüm bekliyor: Geçen yıl da otomobil su altında kalmıştı

        Tekirdağ'da dün yaşanan şiddetli yağış sonra Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nden geçen Galata deresinin taşması vatandaşı çileden çıkardı. Geçen yıl da aynı derenin taşması sonucu bir otomobil sular altında kalmıştı.

        Ökkeş Polat isimli vatandaş, geçtiğimiz yıl Saray ilçesine bağlı kırsal Pazarcık Mahallesi Kiremithane mevkiinde yaklaşık 20 santimetre yüksekliğindeki su akan dere yatağından geçmeye çalışırken otomobili arıza yaptığını hatırlattı. Polat, şiddetli yağış sonrası dere sularının yükselmesiyle otomobilin suya gömüldüğünü söyledi.

        Geçtiğimiz yıl otomobili su içerisinde kalan Ökkeş Polat, bu yıl da aynı noktada yaşanan taşkınlara dikkat çekerek, sorunun hâlâ çözüme kavuşturulmadığını söyledi.

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        Geçen yıl yaşadığı olayın ardından bölgede herhangi bir iyileştirme yapılmadığını belirten Polat, yağışlarla birlikte yolun yeniden su altında kaldığını ifade etti. Yolun hâlâ yapılmadığını ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Polat, yetkililere çağrıda bulundu.

        Polat, vatandaşların her yağışta aynı sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, bölgede gerekli çalışmaların bir an önce yapılarak taşkın sorununun kalıcı şekilde giderilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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