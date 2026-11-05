Tekirdağ'da Galata deresi taşkını problemi çözüm bekliyor: Geçen yıl da otomobil su altında kalmıştı

Polat, vatandaşların her yağışta aynı sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, bölgede gerekli çalışmaların bir an önce yapılarak taşkın sorununun kalıcı şekilde giderilmesini istedi.

Geçen yıl yaşadığı olayın ardından bölgede herhangi bir iyileştirme yapılmadığını belirten Polat, yağışlarla birlikte yolun yeniden su altında kaldığını ifade etti. Yolun hâlâ yapılmadığını ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Polat, yetkililere çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl otomobili su içerisinde kalan Ökkeş Polat, bu yıl da aynı noktada yaşanan taşkınlara dikkat çekerek, sorunun hâlâ çözüme kavuşturulmadığını söyledi.

Tekirdağ'da dün yaşanan şiddetli yağış sonra Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nden geçen Galata deresinin taşması vatandaşı çileden çıkardı. Geçen yıl da aynı derenin taşması sonucu bir otomobil sular altında kalmıştı.

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