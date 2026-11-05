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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da fırtınanın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da fırtınanın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçıların rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldığını söyledi.

        Balıkçıların palamut ve lüfer avcılığına devam ettiğini aktaran Pehlivanoğlu, kasım ayının bereketli geçmesini beklediklerini belirtti.

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        Balıkçı İdris Şermet de denize açılmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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