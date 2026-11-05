Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise aracını kaza yerinde bırakıp olay yerinden yaya olarak ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Muratlı’nın İstiklalKurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana geldi. 16 FM 911 plakalı otomobil ile Zafer B. idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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