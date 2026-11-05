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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, Muratlı’nın İstiklalKurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana geldi. 16 FM 911 plakalı otomobil ile Zafer B. idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise aracını kaza yerinde bırakıp olay yerinden yaya olarak ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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