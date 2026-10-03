Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Marmara bölge finali Tekirdağ'da yapıldı

Yarışmada kız öğrenciler kategorisinde İstanbul'dan Sare Kaya, erkek öğrenciler kategorisinde ise Berat Tepe birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Tekirdağ İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapılan programa Marmara Bölgesi'ndeki 10 ilden öğrenciler katıldı.

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