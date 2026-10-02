Tekirdağ'da su kanalına devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüsün su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 02.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüsün su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki 22 ADT 903 plakalı minibüs Haliç Mahallesi'nde su kanalına devrildi.
Kazada sürücü E.K. ile araçta bulunan yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara sağlık ekiplerince, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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