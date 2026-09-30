Tekirdağ'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Barış Sarp Karaca (17) idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, Seymen Mahallesi'nde, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

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