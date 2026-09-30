Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Barış Sarp Karaca (17) idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, Seymen Mahallesi'nde, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karaca'yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazaya karışan kamyon sürücüsünün olay yerinden aracıyla uzaklaştığı belirlendi.

        Karaca'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        REKLAM

        Ekipler, kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çaldığı otomobille yayaya ve 2 araca çarpan sürücü yakalandı
        Tekirdağ'da çaldığı otomobille yayaya ve 2 araca çarpan sürücü yakalandı
        Tekirdağ'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da sanayicilere yeşil dönüşüm anlatıldı
        Tekirdağ'da sanayicilere yeşil dönüşüm anlatıldı
        Malkara'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi
        Malkara'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi
        Malkara'da uyuşturucu operasyonunda 211 hap ve 24 bin 505 lira ele geçirild...
        Malkara'da uyuşturucu operasyonunda 211 hap ve 24 bin 505 lira ele geçirild...