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        Tekirdağ'da sanayicilere yeşil dönüşüm anlatıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) "Yeşil Sanayi Buluşmaları" programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Tekirdağ'da sanayicilere yeşil dönüşüm anlatıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) "Yeşil Sanayi Buluşmaları" programı yapıldı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ÇOSB Konferans Salonu'ndaki programda, sanayicilerin istihdam ve ihracata katkı sağladığını belirterek, sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

        Sanayinin çevresel etkileri konusunda hassas davrandıklarını dile getiren Soytürk, "O gün çevresel atıklar açısından böyle seçici davranmamışız ama bugün olağanüstü seçici davranıyoruz. Çok dikkat ediyoruz." dedi.

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        Soytürk, Ergene Nehri'nin temizlenmesine yönelik projenin tamamlandığını, OSB'lerden çıkan suların ileri kademe atık su arıtma tesislerinde işlem görmeleri sonrası boru hattıyla Marmara Denizi'ne deşarj edildiğini belirtti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven de üretim kapasitesi ve fiyat avantajının tek başına yeterli olmadığını söyledi.

        Yeşil dönüşüme ilişkin düzenlemelerin tedarikçi sektörleri de kapsayacağını dile getiren Güven, "Bundan sonraki süreçte büyük firma ve küçük firma ayrımımız da olmayacak. Bu düzenlemelerin tamamı genişledikçe tedarikçi sektörler de bu işin içinde yer alacaklar." diye konuştu.

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        ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de sanayide rekabet gücünün kaynak verimliliği, düşük karbonlu üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirildiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Eskişehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, mühendis Murat Evren, sanayi ve teknoloji uzmanı Samet Arslan, Trakya Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Mehmet Karaman ve AB Çerçeve Programları Kıdemli Uzmanı Merve Polat sunum yaptı.

        Programa, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ile sanayi kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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