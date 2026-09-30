Malkara'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katıldığı operasyonda evde yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 fişek, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

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